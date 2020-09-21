Trabzon'da yaşayan Zihni Ayaz’a ait 'Paşa' isimli papağan, besmele çekip, Fatiha Suresi’nden bazı bölümleri okuyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Zihni Ayaz, 9 yıl önce Jako türü papağan satın aldı.

Ayaz'ın, ‘Paşa’ ismini verdiği papağanı ile zamanla arasında derin bir bağ oluştu. Ayaz, papağanına değişik kelimeler öğretmeye başladı.

Besmele çekip Fatiha okuyan papağan VİDEO

EVİN MASKOTU OLDU

'Erdoğan Başkan', 'Erdoğan ölmez vatan bölünmez’ deyip, besmele çeken Paşa, ev halkının da maskotu oldu. Ayaz, özenle besleyip, gözü gibi koruduğu papağanının çok hassas bir hayvan olduğunu ifade etti.

"FATİHA SURESİ’NDEN BÖLÜMLER OKUYOR"

Papağanın artık aileden olduğunu belirten Zihni Ayaz, “O artık bizden birisi gibi oldu. Evladımız yerinde nereye gitsek bizimle beraber geliyor. Paşa ile kış aylarında İstanbul’da, yaz aylarında ise Çaykara’da ikamet ediyoruz, o da bizimle her yere geliyor. Özel olarak bir şey öğretmedik, ama dikkatini çeken sesleri anında taklit etme yeteneğine sahip. Bazen öğrendiği kelimelerin yerlerini değiştirerek bir şeyler söylüyor. Papağanım, ‘Erdoğan Başkan, Erdoğan ölmez vatan bölünmez’ diyor. Şehit kelimesi söylemesi için çok uğraştım ama söylemedi. Besmele çekiyor, Fatiha Suresi’nden bölümler okuyor, hanımımın ismi Kıymet, ‘Kıymet Anne, Zihni Baba’ diyor bazen de telefon sesleri çıkarıyor. Hatta telefon zil sesim ona ait. Ayrıca Paşa, çok hassas, evden ayrılacağımız zaman çok üzülüyor, hatta stres yapıp hasta olabiliyor. Paşa çevreden gelenlerin de dikkatini çekiyor. Duyanlar paşayı ziyaret edip fıstık veriyor. Onun konuşmasını dinlemek için saatlerce bekliyor. Paşa papağan kendini kaşıtmayı da çok seviyor.” dedi.







