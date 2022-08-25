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Beykoz'u sağanak vurdu: Riva sahili çamura bulandı

Beykoz'u sağanak vurdu: Riva sahili çamura bulandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Megakent yağmura teslim oldu. Yağışın ardından Riva sahili, sel suları nedeniyle çamura bulandı.