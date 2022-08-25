Beykoz'u sağanak vurdu: Riva sahili çamura bulandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Megakent yağmura teslim oldu. Yağışın ardından Riva sahili, sel suları nedeniyle çamura bulandı.
- 25.08.2022 - 16:07
- Güncelleme : 25.08.2022 - 16:39
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur Beykoz'da da etkili oldu.
Bölgede sağanak yağmur nedeniyle yollar kayganlaştı. Trafikteki sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Öte yandan Karadeniz'e açılan masmavi sularla çevrili olan Riva sahili de yağıştan etkilendi.
Riva sahili çamura bulandı
Sahil suları, Riva Deresi'nden akan sel suları nedeniyle adeta çamura bulandı.
Drone ile görüntülendi
Rengi kahverengiye dönen sahil ve kıyı şeridi havadan drone ile görüntülendi.
Beykoz'u sağanak vurdu: Riva sahili çamura bulandı ViDEO