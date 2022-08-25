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    Beykoz'u sağanak vurdu: Riva sahili çamura bulandı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Megakent yağmura teslim oldu. Yağışın ardından Riva sahili, sel suları nedeniyle çamura bulandı.
    • 25.08.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 16:39
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    Beykoz'u sağanak vurdu: Riva sahili çamura bulandı

    İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur Beykoz'da da etkili oldu.

    Bölgede sağanak yağmur nedeniyle yollar kayganlaştı. Trafikteki sürücüler ise zor anlar yaşadı.

    Öte yandan Karadeniz'e açılan masmavi sularla çevrili olan Riva sahili de yağıştan etkilendi.

    Riva sahili çamura bulandı

    Sahil suları, Riva Deresi'nden akan sel suları nedeniyle adeta çamura bulandı.

    Drone ile görüntülendi

    Rengi kahverengiye dönen sahil ve kıyı şeridi havadan drone ile görüntülendi.

    Beykoz'u sağanak vurdu: Riva sahili çamura bulandı ViDEO

    Beykoz u sağanak vurdu: Riva sahili çamura bulandı #1

    Beykoz u sağanak vurdu: Riva sahili çamura bulandı #2

    Beykoz u sağanak vurdu: Riva sahili çamura bulandı #3

    Beykoz u sağanak vurdu: Riva sahili çamura bulandı #4


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