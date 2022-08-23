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    Beylikdüzü'nde şantiyede çalışan işçiler kepçeyi salıncağa çevirdi

    Sıcaktan bunalan inşaat çalışanları, kepçenin ucuna hamak bağladı. Ardından salıncağa çevirdikleri kepçeye oturan işçiler, metrelerce yükseklikte tehlikeye yol açarak eğlendi. O anlar kamerada.
    • 23.08.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 12:40
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    Beylikdüzü'nde şantiyede çalışan işçiler kepçeyi salıncağa çevirdi

    Yurt genelinde sıcak havalar etkisini sürdürüyor.

    Hava sıcaklığından en çok etkilenenler ise inşaat işçileri ve fırın çalışanları oluyor.

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir şantiyede çalışan işçiler, sıcaktan bunalınca çareyi kepçede buldu.

    Şantiyede yatmak için kullandıkları hamak ve kepçeyi salıncağa çeviren işçiler, tehlikeli bir eğlence yöntemi buldu.

    Canlarını hiçe sayarak eğlendiler

    İşçilerden bazıları kepçenin ucuna bağladıkları hamağa otururken, makinenin başına geçen operatör ise kepçeyi havalandırıp, hızla döndürmeye başladı.

    Metrelerce yükseklikte hızla dönen kepçenin ucunda hamağa oturan işçiler, canlarını hiçe sayarak uzun süre eğlendi.

    Beylikdüzü nde şantiyede çalışan işçiler kepçeyi salıncağa çevirdi #1

    O anlar kaydedildi

    Yoldan geçen Halit Can Demirtaş da hamağa oturarak tehlikeli eğlenceye dahil oldu.

    DHA'nın aktarımına göre; başka bir işçi, bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

    Beylikdüzü'nde şantiyede çalışan işçiler kepçeyi salıncağa çevirdi VİDEO

    "Ben de bunu kaçırmamam gerektiğini düşündüm"

    Yoldan geçerken görüp, eğlenceye ortak olan Halit Can Demirtaş,Ben yoldan geçiyordum. Bir baktım, ağabeyler kepçe ile eğleniyorlar. Ben de bunu kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Durdum hemen 'Ağabey ben de binebilir miyim?' dedim. Ben de binip, döndüm. Çok eğlenceliydi. Hiç korkmadım. Herkese tavsiye ederim." dedi.

    Beylikdüzü nde şantiyede çalışan işçiler kepçeyi salıncağa çevirdi #2

    Beylikdüzü nde şantiyede çalışan işçiler kepçeyi salıncağa çevirdi #3

    Beylikdüzü nde şantiyede çalışan işçiler kepçeyi salıncağa çevirdi #4

    Beylikdüzü nde şantiyede çalışan işçiler kepçeyi salıncağa çevirdi #5


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