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    Beylikdüzü’nde yıllardır çözülemeyen trafik sorunu

    Kavaklı Eğitim Vadisi Bulvarı’nda özellikle sabah ve akşam işe geliş gidiş saatlerinde oluşan yoğun trafik, vatandaşlar için çileye dönüştü. Yoğun trafik, drone ile görüntülendi.
    • 19.10.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:59
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    Beylikdüzü’nde yıllardır çözülemeyen trafik sorunu

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Eğitim Vadisi Bulvarı Kavşağı, trafik yoğunluğundan geçilmiyor.

    Yıllardır Kavaklı, Dereağzı, Sahil Mahallesi ve Yakuplu bölgelerindeki vatandaşlar tarafından kullanılan bu yol, trafikten sorunundan dolayı artık  isyan ettiriyor.

    Trafiği önlemek için belediye tarafından mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde zabıta görevlendirilse de olmuyor ve bir türlü çare bulunamadı.

    Pandemi sonrası daha da arttı

    Okulların da olduğu bölgede özellikle pandemi sonrasında yeni konut yapılaşmalarının artması ve nüfusun yoğunlaşmasıyla trafik sorunu gitgide artıyor.

    Vatandaşlar, kavşaktaki sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

    “Hep böyle geç kalıyorum”

    Trafik sebebiyle okula geç kaldığını belirten Semanur Topuz, “Bizim evimiz uzakta, gelmemiz uzun sürüyor. Buradaki trafik ise 1-1,5 saat sürüyor. Gelmemiz zor oluyor, zaten bir de durakta bekliyoruz. Okul çıkışında da kilitleniyor trafik. 08.45’te dersim, hep böyle geç kalıyorum.” dedi.

    Beylikdüzü’nde yıllardır çözülemeyen trafik sorunu VİDEO

    “3 yıldır var bu sorun”

    İHA’ya konuşan ve trafikten dert yanan Ekrem Bağlı ise “Kavaklı’da oturuyorum. İşe gitmek için bu yolu kullanıyoruz. Trafik oluyor sürekli. Belediyeye, şubelerine serzenişte bulunduk ama bir cevap alamıyoruz. Bu esaret yarım saat, bir saat boyunca devam ediyor. 3 yıldır var bu sorun.” diye konuştu.

    Beylikdüzü’nde yıllardır çözülemeyen trafik sorunu #1


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