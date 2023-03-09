Beyoğlu'nda izinsiz gösteri düzenleyip polise saldıran gruptan bazı kişiler gözaltına alındı İstanbul Beyoğlu'nda izinsiz gösteri düzenleyen ve barikatlara saldıran gruba polis ekipleri müdahale etti, gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi'ndeki bazı sokak ve kavşaklarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla izinsiz olarak toplanan gruplar slogan attı.

Cihangir Spor Salonu önündeki kalabalık basın açıklamasının ardından dağılırken bir grup polis barikatına saldırdı.

Polis ekipleri uyarılara rağmen dağılmayan bazı göstericileri gözaltına aldı.

İzinsiz gösteri sırasında caddede park halindeki bazı araçlar zarar gördü.

Kaymakamlık izin vermemişti

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Feminist Gece Yürüyüşü' adı altında Taksim Meydanı ve çevresindeki alanlarda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün saat 23.59'a kadar yasaklandığını bildirmiş, emniyet de Taksim Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi almıştı.