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    Beyoğlu'nda kahvehaneye polis baskını kamerada

    Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıdan kapalı görünen ve gizli girilip oyun oynanan kahvehaneye polis baskın yaptı.
    • DHA
    • 28.12.2020 - 08:59
    • Güncelleme : 28.12.2020 - 09:50
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    Beyoğlu'nda kahvehaneye polis baskını kamerada

    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerine rağmen bir kahvehaneye gizli şekilde girilip okey ve kağıt oynandığı bilgisine ulaştı.

    Harekete geçen ekipler, kapalı olan kahvehaneye gelenlerin, kepenge vurarak ve etrafı kontrol ettikten sonra içeri girdiğini gördü.

    OYUN OYNARKEN YAKALANDILAR

    Fetihtepe'deki kahvehaneyi bir süre izleyen ekipler, ardından ani baskın yaptı. Polis ekipleri, içeride bulunan kişilerin maske ve mesafe kurallarına uymayarak okey ve kağıt oyunları oynadığını gördü.

    Polis, kurallara uymayan 19 kişiye 59 bin 850 lira idari para cezası uyguladı. Kahvehane ise mühürlenerek kapatıldı.

    Beyoğlu'nda kahvehaneye polis baskını kamerada ViDEO

    Beyoğlu nda kahvehaneye polis baskını kamerada #1

    Beyoğlu nda kahvehaneye polis baskını kamerada #2

    Beyoğlu nda kahvehaneye polis baskını kamerada #3

    Beyoğlu nda kahvehaneye polis baskını kamerada #4

    Beyoğlu nda kahvehaneye polis baskını kamerada #5

    Beyoğlu nda kahvehaneye polis baskını kamerada #6

    Beyoğlu nda kahvehaneye polis baskını kamerada #7

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