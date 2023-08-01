Beyoğlu'nda virajı alamayan beton mikseri yan yattı
İHA

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İstanbul'un ilçesinde saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Arapcami Mahallesi Tersane Caddesi girişinde, Taksim’den Eminönü istikametinde seyir halinde olan 34 EMF 189 plakalı mikserinin şoförü, aracın hakimiyetini kaybetti.

Beton mikseri yan yattı

Sağa sola yalpalayan beton mikseri virajı alamayınca yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda virajı alamayan beton mikseri yan yattı

Sürücü yara almadı

Yan yatan beton mikserinde sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de devrilen mikserin etrafında araştırma yaptı.

Devrilen mikser vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.