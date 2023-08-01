Beyoğlu'nda virajı alamayan beton mikseri yan yattı

İHA
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Arapcami Mahallesi Tersane Caddesi girişinde, Taksim’den Eminönü istikametinde seyir halinde olan 34 EMF 189 plakalı beton mikserinin şoförü, aracın hakimiyetini kaybetti.
Beton mikseri yan yattı
Sağa sola yalpalayan beton mikseri virajı alamayınca yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü yara almadı
Yan yatan beton mikserinde sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kazadan yara almadan kurtuldu.
Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de devrilen mikserin etrafında araştırma yaptı.
Devrilen mikser vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.