Dolar
6.8481
-0.0452%
Euro
7.9351
0.1034%
Altın
1882.17
0.5798%
Borsa
119195.32
0.9446%
G. Altın
413.918
0.3778%
Bitcoin
65060.76
1.1656%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Beyşehir Gölü, Konyalıların akınına uğruyor

    Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı'na giden Beyşehirliler, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 10:49
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 10:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beyşehir Gölü, Konyalıların akınına uğruyor

    Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor.

    Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü çevresinde de 3 plaj var.

    En uzun plaj olan Karaburun ise Antalya sahillerini aratmıyor.

    Beyşehir Gölü, Konyalıların akınına uğruyor #1

    KAMP YAPMA FIRSATI

    Gölün suyunda serinleyen Beyşehirliler, aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp yapma olanağı da buluyor.  Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tüm tedbirler alınarak hazırlanan Karaburun Plajı'nda, şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi. Görevliler de sık sık sosyal mesafe kurallarını ihlal edenleri uyarıyor.

    Beyşehir Gölü, Konyalıların akınına uğruyor #2

    “KONYA'NIN DENİZİ”

    Plaja gelen tatilciler gölde, denizdeymiş gibi hissettiklerini söyledi. Gölün Konya'nın denizi olduğunu belirten Hilmi Kıyak, “Burası Konya'nın denizi sayılır. Konya'nın ilçeleri birbirine yakın olduğu için halk bu sıcakta serinlemek için buraya geliyor. Antalya yerine, Beyşehir Gölü'nü tercih ediyoruz.” dedi.

    Beyşehir Gölü, Konyalıların akınına uğruyor #3

    Beyşehir Gölü, Konyalıların akınına uğruyor #4

    Beyşehir Gölü, Konyalıların akınına uğruyor #5

    Görüş Bildir