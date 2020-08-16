Biden'ın açıklamalarına muhalefetten benzer tepkiler

Joe Biden'ın skandal sözlerine muhalefetteki isim ve kurumlar tepkilerini benzer argümanlarla dile getirdi.

ABD başkan adayı Joe Biden'ın Aralık ayında New York Times'a verdiği röportajdaki Türkiye siyaseti ile ilgili sözlerinin yeniden gündem olmasının ardından muhalefetten de tepki geldi.

Biden söz konusu mülakatta başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini söyledi.

Türkiye’de Erdoğan’a karşı muhalif liderleri destekleme konusunda açık olacaklarını söyleyen Biden, muhalefete yardımcı olarak onların ‘Erdoğan’ı yenecek konuma gelmelerini sağlamak’ istediğini belirtti.

Joe Biden: Erdoğan’a karşı muhalefeti açıkça destekliyoruz İZLE

MUHALEFET TEPKİLERE AYNI SÖZLERLE YANIT VERDİ

Biden'ın bu açıklamalarına muhalefet kanadı benzer ifadeleri kullanarak tepkilerine aynı sözlerle başlaması dikkat çeken başka bir detay oldu.

Muhaleffetten gelen tepkiler özetle şu şekilde;

ENGİN ALTAY

"Joe Biden’ın 8 ay önce söylediği sözü şimdi ısıtanlara, Joe Biden’a ve bütün dünyaya Büyük Atatürk 101 yıl önce Sivas’tan gereken cevabı vermiştir: Manda ve himaye kabul edilemez.





ALİ BABACAN

"Joe Biden’in 7 ay evvel söyledikleri tekrardan bir biçimde gündem oldu. Demokrasimizin yegane güç kaynağı halkımızın iradesidir. Siyasi partilerin bundan başka bir desteğe ihtiyacı yoktur."





ÖZGÜR ÖZEL

"Bizler, kurulur kurulmaz icazet almaya ABD'ye gidenlerin, Trump'ın mektubuna susanların değil; Johnson mektubunda İnönü, haşhaş krizinde Ecevit, Irak krizinde Baykal gibi ABD'ye net tavır alanların partisiyiz. 7 ay önceki açıklamaya kazandırılan aleniyet tükenmişlik itirafıdır."