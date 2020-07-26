Harf devrimine değinen Bilal Erdoğan, gelişmenin alfabeyle olmadığını belirtti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu "Hafta Sonu" programına konuk oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı harf ve kıyafet devrimlerine değinen Erdoğan, Arap alfabesinin ilkokullarda değişimin önündeki engel olarak anlatıldığını ve gelişmenin önündeki engelmiş gibi aktarıldığını belirtti.

YUNANİSTAN ÇİN NEDEN ALFABE DEĞİŞTİRMEDİ

Erdoğan, "Ben ilkokulda okuduğum yılları hatırlıyorum. Çok net bir şekilde alfabemizden dolayı geri kaldığımız bize anlatıldı. O zaman bunu belki sorgulamamıştım ama sonradan düşününce o zaman Yunanistan, Çin niye alfabesini değiştirmemiş. Demek ki gelişmenin alfabeyle alakası yokmuş" dedi.

Bilal Erdoğan’dan harf devrimi değerlendirmesi ViDEO

TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİNDE DİNDARLARIN ROLÜ

Bilal Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu kadar şeklimizi benzettik, o zaman batıyı niye yakalayamadık bu güne kadar. Şimdi bakıyorum son 20 yıldaki Türkiye'nin güçlenmesine bakıyorum; hem bölgesinde hem dünyada artık söz söyleyen bir ülke oluşuna bakıyorum. Bunun arkasında dindar insanların ciddi bir rolü var. Teknoloji dediğimiz zaman Selçuk gibi bir insan bu işin arkasında oluyor. Demek ki namazla ilgisi yok bunun. Ben eğitim ve kültür alanında çalışan bir insan olarak biz bunu yaparken kendi kültürümüzle yapabiliriz"