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Bilecik'te elektrik panosundan çıkan yangın panik yarattı Abone Olun

Bilecik'te elektrik panosundan çıkan yangın panik yarattı Bilecik'te 6 katlı bir apartmanın girişindeki elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu.

İHA Bilecik'te İsmetpaşa Mahallesi Aydoğdu Sokak'ta yer alan binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın korku saldı Yangın sebebiyle oluşan duman binayı kısa sürede sardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve doğalgaz hattı ekibi sevk edildi. Müdahaleleri sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekipler müdahale etti Sokak her iki yönlü olarak güvenlik şeridi içerisine alınırken, itfaiye ekipleri korkuya neden olan binada yoğun çalışma yürüttü. Yangın ve dumandan kimsenin etkilenmediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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