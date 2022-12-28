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    Bilecik'te EYT kararına konvoylu kutlama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT kararını açıklamasının ardından Bilecik'te emeklilikte yaşa takılan bir grup araç konvoyu yaparak kararı kutladı.
    • 28.12.2022 - 23:36
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 23:48
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    Bilecik'te EYT kararına konvoylu kutlama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen EYT düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

    Erdoğan'ın "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" ifadeleri ise büyük sevince neden oldu.

    EYT'lilerin sevinç anları

    Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ise bir grup EYT’li kararı konvoy yaparak kutladı.

    Vatandaşlar ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi üzerinde araç konvoyu düzenleyerek kornalar eşliğinde sevinç gösterisi yaptı.

    EYT'lilerin bu sevinçleri ise anbean kameraya yansıdı.

    Bilecik'te EYT kararına konvoylu kutlama VİDEO

    Bilecik te EYT kararına konvoylu kutlama #1

    Bilecik te EYT kararına konvoylu kutlama #2

    Bilecik te EYT kararına konvoylu kutlama #3


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