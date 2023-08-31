Bilecik'te hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Bilecik'te hafriyat yüklü kamyon, yük boşalttığı esnada kayarak yan yattı. Kamyonda sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.

İHA

Bilecik'te Merkez Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında Nihat B. (55) idaresindeki 06 DH 1403 plakalı hafriyat kamyonu, yük boşalttığı esnada kayarak yan yattı.

Araç sürücüsü Nihat B. devrilen kamyonun içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.