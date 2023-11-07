Bilecik'te ulaşım sorununu protesto edecek üniversite öğrencileri toplanamadı Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, kentteki şehir içi minibüs azlığından dolayı okula ulaşımda yaşadıkları sorunları dile getirmek için protesto düzenlerken, eyleme 15 kişi katıldı.

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İHA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, geçen hafta Bilecik Valiliğinden aldığı izin sonrası bugün saat 10.00'da Atatürk Parkı'ndan toplanarak Cumhuriyet Meydanına kadar 'Ulaşım Sorununu' protesto etmek için bir araya geleceklerdi.

Polis ve basın hazırdı, ama öğrenciler bir türlü toplanamadı

Polis ekipleri saat 09.30'da Atatürk Parkı'nda toplanırken, basın mensupları da belirtilen saatte orada oldu. Ama öğrencilerin evdeki hesap çarşıya uymayınca protestoya kimse gelmedi. Saat 11.00'e kadar sağdan soldan öğrenci toplayan öncü öğrenciler, ancak 15 ile 20 kişi toplayabildi.

Kendilerinin 2 katı polis ekibi eşliğinde yürüdüler

Ardından kendilerinden fazla polis korteji eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na giden öğrenciler 'Hayaller tramvay hayatlar tabanvay', 'Minibüsçüye değil sisteme isyanımız' pankartları taşıyan öğrenciler, 'Ulaşıma engel eğitime engel' sloganları da attı.

Ardından alana gelen öğrenciler oturma eylemi yaparken, basın mensuplarını saat 12.30'da alana davet ederek bir basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

Basın mensupları 12.30'da alana gittiğinde kimsenin olmaması gözlerden kaçmazken, kalan birkaç kişinin de valiliğe vermek üzere imza topladığı ve vatandaşlara meyve suyu, kek dağıttığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)