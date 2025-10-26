Bilet satışları başlıyor: İşte Turistik Doğu Ekspresi seferleri ve bilet fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Turistik Doğu Ekspresi için geri sayım başladı…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenin Türkiye’nin doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu ve kültürel zenginliklerini raylar üzerinde tanıtmaya devam edeceğini vurguladı.

2025-2026 sezonu için hazırlıkların tamamlandığı Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet satış tarihi ve sefer başlangıç günü netleşti.

İşte 2025-2026 Turistik Doğu Ekspresi sezonuna dair tüm detaylar...

DOĞU EKSPRESİ BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

2025-2026 sezonunda da raylara çıkacak olan Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet satış tarihi netleşti.

Bakan Uraloğlu, biletlerin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki farklı şekilde satışa sunulacağını duyurdu. Buna göre, bireysel yolcular için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Vatandaşlar, biletlerini TCDD Taşımacılık’ın resmi satış kanalları üzerinden temin edebilecek. Tur paketleriyle seyahat etmek isteyenler ise biletlerini yetkili acenteler aracılığıyla alabilecek.

SEFER TARİHLERİ BELLİ OLDU

Türkiye’nin en popüler tren rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, bu yıl da yolcularına kar manzaraları eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, tren Ankara–Kars hattında 22 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hareket edecek. Kars–Ankara yönündeki dönüş seferleri ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak. Toplamda 60 sefer düzenlenecek.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, Ankara–Kars yönünde tren Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat, dönüşte ise İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saat mola verecek.

Bin 360 kilometrelik güzergah, karla kaplı dağlar, derin vadiler ve tarihi köylerle tam 32 saatlik bir masal yolculuğuna dönüşecek.

Her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan tren, 160 yolcu kapasitesi ile hizmet verecek. Konforlu yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabiliyor.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2025

İki Kişilik Yataklı Vagon (Düşük Dönem): 6.000 TL

İki Kişilik Yataklı Vagon (Normal Dönem): 8.000 TL

İki Kişilik Yataklı Vagon (Yüksek Dönem): 12.500 TL

Örtülü Kuşetli Vagon 4 Kişi: 2.880 TL

Örtülü Kuşetli Vagon Kişi Başı: 1.240 TL

Pulman Kişi Başı: 720 TL