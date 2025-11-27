BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? 2025-2026 BİLSEM başvuru tarihleri ve sınav takvimi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte veliler ve öğrenciler, “BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?” ve “Başvurular ne zaman başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

2025-2026 eğitim yılı için BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

Ön değerlendirme için randevular 28 Kasım - 08 Aralık 2025'te, uygulamalar ise 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026'da yapılacak.

Kayıt hakkı kazananlar 3 Temmuz 2026'da açıklanacak ve kayıtları 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026'da tamamlanacak.

Özel yetenekli öğrencilerin tanılanması amacıyla yürütülen BİLSEM süreci, yeni döneme ait takvimin açıklanmasıyla birlikte yeniden gündeme oturdu. BİLSEM'e katılmak isteyen öğrenciler ve veliler, hem başvuru tarihlerini hem de sınav aşamalarını yakından takip ediyor. Takvimin duyurulmasıyla birlikte tüm gözler, 2026 BİLSEM başvurularının ne zaman başlayacağı sorusuna çevrildi. Peki, BİLSEM 2026 başvuruları ne zaman başlayacak? Ön değerlendirme sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler…

ÖN DEĞERLENDİRME RANDEVULARI VE SINAV TARİHLERİ

BİLSEM tanılama sürecinin ilk ayağı olan ön değerlendirme için randevu oluşturma işlemleri 28 Kasım – 08 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin ön değerlendirme giriş belgeleri ise 09 Aralık 2025'te e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerin listesi 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak ve bireysel değerlendirmeye hak kazanan adaylar belli olacak.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme aşamasına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul üzerinden yayımlanacak. Bu sürecin uygulamaları 06 Nisan – 19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Tanılama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026'da ilan edilecek. BİLSEM'e yerleşen öğrencilerin resmi kayıt işlemleri ise 27 Temmuz – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

