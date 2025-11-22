BİM’e bakım ürünleri geliyor: Saç şekillendirici, manikür-pedikür seti, ağız duşu…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BİM’in 28 Kasım tarihli aktüel ürün kataloğu müşterilerle buluştu.

Bu hafta katalogda hem ev ihtiyaçlarını karşılayacak hem de yılbaşı öncesi hediye alternatifi olabilecek pek çok ürün yer alıyor.

Kişisel bakımdan mutfak eşyalarına, tekstil ürünlerinden oyuncaklara kadar geniş bir yelpaze tüketicilerin ilgisine sunuldu.

Mutfak kategorisinde altın rimli ayaklı kase ve kurabiyelik setleri, Borcam dikdörtgen fırın tepsisi ve çeşitli saklama kapları öne çıkıyor.

Kişisel bakım raflarında ise Polosmart 5’i 1 arada saç şekillendirici, LED ışıklı cımbız, yüz bakım cihazları ve daha pek çok pratik ürün yer alıyor.

Ev tekstil bölümünde Dagi tek ve çift kişilik sıvı geçirmez alezler, havlular ve penye çarşaflar alıcılarını bekliyor.

Çocuklar için hazırlanan oyuncak bölümünde ise eğitici telefon, pelüş minderli uyuyan hayvan oyuncakları ve mini figür setleri gibi eğlenceli ve öğretici ürünler bulunuyor.

İşte BİM 28 Kasım indirim kataloğu: