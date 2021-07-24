Bingöl’de çocuklar çöpleri toplayıp, 'utanın' yazdılar
Bir parktaki çöpleri toplayan çocuklar, çöplerle 'utanın' yazarak büyüklerine çevre kirliliğine karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
- İHA
- 24.07.2021 - 17:33
Bingöl’ün Solhan ilçesinde Boğlan Mahallesi’ndeki Ziyaret Parkı'nda oluşan kirliliği gören mahallenin gençleri ve çocukları, farkındalık oluşturmak adına ellerine aldıkları poşetlerle çöpleri topladı.
Poşetlere doldurdukları çöpleri sahanın içinde toplayan çocuklar, çöplerle 'utanın' yazdı.
‘DUYARLI OLUN’ ÇAĞRISI
Çocukların anlamlı mesajı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Minikler, parka gelen vatandaşların daha duyarlı olması gerektiği çağrısında bulundu.