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    Bingöl’de çocuklar çöpleri toplayıp, 'utanın' yazdılar

    Bir parktaki çöpleri toplayan çocuklar, çöplerle 'utanın' yazarak büyüklerine çevre kirliliğine karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 17:33
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    Bingöl’de çocuklar çöpleri toplayıp, 'utanın' yazdılar

    Bingöl’ün Solhan ilçesinde Boğlan Mahallesi’ndeki Ziyaret Parkı'nda oluşan kirliliği gören mahallenin gençleri ve çocukları, farkındalık oluşturmak adına ellerine aldıkları poşetlerle çöpleri topladı.

    Poşetlere doldurdukları çöpleri sahanın içinde toplayan çocuklar, çöplerle 'utanın' yazdı.

    ‘DUYARLI OLUN’ ÇAĞRISI

    Çocukların anlamlı mesajı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

    Minikler, parka gelen vatandaşların daha duyarlı olması gerektiği çağrısında bulundu.

    Bingöl’de çocuklar çöpleri toplayıp, utanın yazdılar #1

    Bingöl’de çocuklar çöpleri toplayıp, utanın yazdılar #2

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