Bingöl’de DEAŞ üyesi tutuklandı

Bingöl’de polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, “DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

"ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRMEKTEDİR"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "TEM Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; ‘DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanmış olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü olarak, çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir" denildi.