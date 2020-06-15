Bingöl'de enkazdan çıkarılan kadın o anları anlattı

Enkaz altında kalarak yaralanan anne, deprem anında donup kaldığını, kızının ise depremden 10 dakika önce evden ayrıldığını söyledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, Dinarbey köyünün Malkoç Yaylası'nda enkaz altında kalan 47 yaşındaki Şahanım Kulluk yaralandı.

Enkaz altından askerler tarafından çıkarılan ve sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi Kulluk, yaşadığı o anları anlattı.

"DONDUM KALDIM, DIŞARI ÇIKAMADIM"

Kulluk, deprem anında yayla evinde olduğunu, ilk anda depremi hissetmediğini söyledi.

"Beni çağırdıklarını duydum. Ben de kapıya kadar geldim. O an dondum kaldım ve dışarı çıkamadım. Ev yıkıldı ve ben taş yığınlarının arasında kaldım." diyen Kulluk, askerlerin kendisini enkaz altından kurtardığını belirtti.

Kulluk, "Çok zor, Allah kimseye göstermesin. Beni dışarı çıkardıklarında bir baktım tüm evler yıkılmış. Allah herkese yardım etsin." ifadelerini kullandı

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"KIZIM EVDEN 10 DAKİKA ÖNCE ÇIKMIŞTI"

Üniversite öğrencisi kızı Özge'nin de depremden 10 dakika önce yayla evinde olduğunu, ders çalışmak için köye gittiğini söyleyen Kulluk, "Çocuklarım köydeydi, biz yayladaydık. Büyük kızım yanımdaydı, çok şükür ki o da 10 dakika önce çıkmıştı. O yanımızda olsaydı, belki birimiz olmayacaktık." diye konuştu.

"ANNEM İÇİN ÇOK ENDİŞELENDİK"

Özge Kulluk ise "Ders çalışmak için köye gittiğim sırada deprem meydana geldi. Annem için çok endişelendim. Daha sonra haber aldık annem enkaz altında kalmış ve belinde kırık oluşmuştu. Çok şükür annem hayatta." diye konuştu.