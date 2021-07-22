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    Bingöl'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

    Karlıova ilçesinde iki aile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Öfkeli tartışmanın kavgaya dönmesi sonucunda 2 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.07.2021 - 00:23
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 00:42
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    Bingöl'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

    Bingöl'ün Yiğitler köyü Çatak Mezrası'nda iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    İHBAR ÜZERİNE JANDARMA EKİPLERİ GELDİ

    Tabancanın kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan V.İ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

    Bingöl'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü VİDEO

    Bingöl de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü #1

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