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    Bingöl'de sel ev ve ekili alanlara zarar verdi

    Karlıova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selde dere taştı, birçok evi su bastı.
    • DHA
    • 13.07.2020 - 14:40
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    Bingöl'de sel ev ve ekili alanlara zarar verdi

    Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Mollasakir köyüne bağlı Tarlacık mezrasında, sağanak etkili oldu.

    Kuvvetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle dere taştı, birçok su altında kaldı.

    HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK

    Sel nedeniyle ekili alanlar da zarar görürken, suya kapılan 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

    Bölgeye sevk edilen ekiplerin, Tarlacık mezrasında oluşan selin ardından hasar tespit çalışması başlatacağı öğrenildi.

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    Bingöl'de sel ev ve ekili alanlara zarar verdi #3

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