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    Bingöl'de sel sonrası evler su altında kaldı

    Dün akşam saatlerinde şiddetli yağmurun etkisi altına aldığı Bingöl'de evler sular altında kalırken, yollar da göle döndü.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 09:59
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    Bingöl'de sel sonrası evler su altında kaldı

    Bingöl'de dün gece saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    Kent merkezindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kanalizasyon yağışın etkisiyle taşınca yollar göle döndü.

    KOVALARLA SU TAŞIDILAR

    Mirzan Mahallesi'nde ise şiddetli yağışla evler su altında kaldı. Evleri sular altında kalan mahalle halkı, suyu kovalarla taşıdı.

    Bingöl'de sel sonrası evler su altında kaldı VİDEO

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