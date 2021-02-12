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    Bingöl'de yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takıldığı anlar

    Bingöl'deki Haserek Dağı'na yamaç paraşütüyle inen paraşütçü, kayak merkezinin teleferik tellerine takılıp, yere çakıldı.
    • DHA
    • 12.02.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 14:54
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    Bingöl'de yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takıldığı anlar

    Bingöl'de bulunan 2 bin 500 rakımlı Haserek Dağı'na yamaç paraşütüyle iniş yapan ve ismi öğrenilemeyen paraşütçü, kayak merkezinin teleferik tellerine takılarak, düştü.

    HAFİF YARALANDI

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bu anlar ise teleferikte bulunan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bingöl'de yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takıldığı anlar VİDEO

    Bingöl de yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takıldığı anlar #1

    Bingöl de yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takıldığı anlar #2

    Bingöl de yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takıldığı anlar #3

    Bingöl de yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takıldığı anlar #4

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