Bingöl'de yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takıldığı anlar
Bingöl'deki Haserek Dağı'na yamaç paraşütüyle inen paraşütçü, kayak merkezinin teleferik tellerine takılıp, yere çakıldı.
- DHA
- 12.02.2021 - 14:28
- Güncelleme : 12.02.2021 - 14:54
Bingöl'de bulunan 2 bin 500 rakımlı Haserek Dağı'na yamaç paraşütüyle iniş yapan ve ismi öğrenilemeyen paraşütçü, kayak merkezinin teleferik tellerine takılarak, düştü.
HAFİF YARALANDI
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu anlar ise teleferikte bulunan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bingöl'de yamaç paraşütçüsünün teleferik teline takıldığı anlar VİDEO