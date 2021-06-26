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    Bingöl’deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

    Bingöl’deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

    Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 26.06.2021 - 00:57
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 01:12
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    Bingöl’ün Kiğı ilçesinde saat 21.28’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    DEPREM, ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

    Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi.

    DEPREM ANI

    Deprem anı Bingöl’de güvenlik kameralarına yansıdı. Kafelerde oturan vatandaşların depremle birlikte ayağa kalkarak dışarı kaçtıkları görüldü.

    Bingöl’deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı VİDEO

    Bingöl’deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı #1

    Bingöl’deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı #2

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