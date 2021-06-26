Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde saat 21.28’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM, ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi.

DEPREM ANI

Deprem anı Bingöl’de güvenlik kameralarına yansıdı. Kafelerde oturan vatandaşların depremle birlikte ayağa kalkarak dışarı kaçtıkları görüldü.

Bingöl’deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı VİDEO