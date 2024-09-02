Bir elti düğüne gelinlikle geldi Eltisinin düğününe katılan bir kadın, düğünde gelinlik giydirerek kendi dans şarkılarını çaldırdı.

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Haber Merkezi

Düğünler, gelin ve damadın hayatlarında bir dönüm noktası olan, sevdikleriyle paylaştıkları en özel anlardır.

Aynı zamanda aile ve dostların bir araya gelerek, çiftin bu mutlu günlerini kutladıkları, sevinç ve coşkunun hakim olduğu etkinliklerdir.

Fakat bu durum tatsız olayların yaşanmasına engel olmuyor.

ELTİ DÜĞÜNE GELİNLİKLE GELDİ

Bir gelin, düğününe gelinlik giyerek gelen eltisini paylaştı.

"Asıl kumar Kıbrıs'ta oynanmaz. Asıl kumar kıskançlığından düğününde gelinliğini giyip gelen 'elti' ile oynanır." notuyla paylaştığı o anlar sosyal medyada gündem oldu.