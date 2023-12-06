Bir kovuk buldu, 3 saatte 30 bin lira kazandı! Servet akıyor servet... 30 yıldır arıcılıkla uğraşan "Arı Adam" lakaplı Semo isimli vatandaş ağaç kovuğundan çıkan balları toplayarak 3 saatte 30 bin lira para kazanıyor.

ensonhaber.com

Van'ın Çatak ilçesinde kovanları terk eden arılar doğal yaşam alanlarında bal üretmeye devam ediyor.

Kentte 30 yıldır arıcılıkla uğraştığı bilinen 'Arı adam lakaplı' Abdulvahap Semo, çabalarının sonucunu aldı.

Bir ceviz ağacının kovuğundaki balı bulan Semo, servet sahibi oldu.

Yuvanın ağzını motorlu testere yardımıyla açan balcı, 3 saat süren çalışmayla yaklaşık 5 kilogram bal çıkardı.

Arı Adam Semo, AA muhabirine, ağaç kovuğundaki balı çıkarmak için zorlu bir uğraş verdiklerini söyledi.

Kilosu 6 bin lira

Yuvayı tespit edebilmek için kilometrelerce yol yürüdüklerini anlatan Semo, "Yuvadan 3 saatlik çalışma sonucu 5 kilograma yakın organik bal çıkardık. Bu bal az bulunduğu ve dış etkenlere maruz kalmadan üretildiği için kilogram fiyatı 6 bin liraya kadar ulaşan çok değerli ve özel bir baldır. Balın şifasını bilen müşterilerimiz çoğu zaman ilaç niyetine satın alıyor. Talep üzerine her yere gönderebiliyoruz." dedi.