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    Bitlis'te bir kişi çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu

    Bitlis'te bina önünden geçen yaya, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 23:33
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 23:48
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    Bitlis'te bir kişi çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu

    Bitlis'te günlerdir etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı, bazı bölgelerde 50 santimetreye kadar ulaşırken, mart ayında yerdeki kar kalınlığı da 4 metreyi buldu.

    Çatılarda biriken karlar ise düşme ihtimaline karşı tehlike oluşturuyor.

    ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

    Hüsrevpaşa Mahallesi'nde ticaret merkezi olarak kullanılan binanın önünden akşam saatlerinde geçen yaya da çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Kar kütlesinin düşmesi ve yayanın saniyelerle bina önünden geçmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Bitlis'te tonlarca ağırlıktaki karın altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO

    Bitlis te bir kişi çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu #1

    Bitlis te bir kişi çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu #2

    Bitlis te bir kişi çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu #3


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