Bitlis'te donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı
Gedikpınar köyü yaylasına, arızalanan su şebekesini onarmaya giden ve olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 8 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı
- DHA
- 28.03.2021 - 19:50
- Güncelleme : 28.03.2021 - 19:58
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gedirpınar köyüne içme suyu sağlayan su şebekesinin arızalanması üzerine, 8 kişi traktörle arızanın olduğu bölgeye doğru yola çıktı.
ARAYIP YARDIM İSTEDİLER
Köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 8 kişi, cep telefonuyla jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istedi.
AMFİBİK PALETLİ ARAÇLA ULAŞILDI
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, araçlarla köye, oradan da 8x8 amfibik paletli aracıyla yaylaya ulaştı.
Ekipler, 4 saat sonunda 8 kişiyi donmak üzereyken buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 8 kişi, AFAD'a ait 8x8 amfibik paletli araçla köye ulaştırıldı.
Bitlis'te donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı VİDEO