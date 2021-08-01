Bodrum Çökertme koyunda yangın şiddetini artırarak devam ediyor

Bodrum Çökertme koyunda yangın şiddetini artırarak devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde başlayan orman yangını şiddetini arttırarak devam ediyor. Ünlü Çökertme koyundaki yerleşim birimleri boşaltıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan helikopter ve bir uçak havadan söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler aşağı Mazı’dan Çökertme koyuna dayandı.

YANGIN DÖRT BİR YANDAN BÜYÜYOR

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, yangının rüzgarın etkisiyle dört bir yandan hızlandığı görülüyor.

Bodrum Çökertme'de yangın VİDEO

SAHİLDEKİ ARAÇ, ALEVLERE TESLİM OLDU

Öte yanda; Mazı ve Çökertme koyları simsiyah dumana bürünürken, aşağı Mazı Mahallesi’nde sahil kenarında park etmiş bir araç alevlere teslim oldu.

Aşağı Mazı koyu çevresi tamamen yanarken, sahil bölümünde denize yakın bir alanda terk edilmiş araç tamamen yandı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede birçok yerleşim birimi boşaltılırken, Çökertme koyunda da vatandaşlar karadan botlarla gezi teknelerine alındı.