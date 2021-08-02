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    Bodrum Çökertme koyunun son hali yürek burktu

    Bodrum'un ünlü koyu Çökertme'den yanan bölgeye ait fotoğraflar ortaya çıktı.
    • DHA
    • 02.08.2021 - 20:58
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 21:36
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    Bodrum Çökertme koyunun son hali yürek burktu

    Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken, alevlere teslim olan bölgelerdeki manzaralar yürek sızlatıyor.

    Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın 3'üncü günde Çökertme Koyu'nu tamamen sardı.

    Ters esen rüzgar ile alevlerin hızla ilerleyerek girdiği Çökertme Koyu'na giriş jandarma ekipleri tarafından sivil araç girişine kapatıldı.

    DUMAN ALTINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ YÜREK SIZLATTI

    Sadece söndürme çalışmalarına katılan araçların girişine izin verilirken, el değmemiş güzelliğiyle büyüleyen eşsiz koyun yanmış ağaçlarla ve duman altındaki görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

    Bodrum Çökertme koyunun son hali yürek burktu #1

    Bodrum Çökertme koyunun son hali yürek burktu #2

    Bodrum Çökertme koyunun son hali yürek burktu #3

    Bodrum Çökertme koyunun son hali yürek burktu #4

    Bodrum Çökertme koyunun son hali yürek burktu #5

    Bodrum Çökertme koyunun son hali yürek burktu #6

    Bodrum Çökertme koyunun son hali yürek burktu #7

    Bodrum Çökertme koyunun son hali yürek burktu #8

    Bodrum Çökertme koyunun son hali yürek burktu #9

    Bodrum Çökertme koyunun son hali yürek burktu #10

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