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    Bodrum'da makilik alan yanıyor

    Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
    • DHA
    • 25.06.2020 - 16:58
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    Bodrum'da makilik alan yanıyor #1

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki makilik alanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    Bölgeden yükselen alevleri görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

    Alevler, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor.

    Bodrum'da yangın yerleşim yerine ilerliyor İZLE

    Bodrum'da makilik alan yanıyor #2

    Bodrum'da makilik alan yanıyor #3

    Bodrum'da makilik alan yanıyor #4

    Bodrum'da makilik alan yanıyor #5

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    Bodrum'da makilik alan yanıyor #7

    Bodrum'da makilik alan yanıyor #8

    Bodrum'da makilik alan yanıyor #9

    Bodrum'da makilik alan yanıyor #10

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