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    Bodrum'da tatilcilere fahiş fiyat devam ediyor

    Bodrum'da tatilcilere fahiş fiyat devam ediyor

    En çok turist çeken yerlerin başında gelen Bodrum'da, yeme-içme fiyatları el yakıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 09:51
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    Bodrum'da tatilcilere fahiş fiyat devam ediyor #1

    Koronavirüs tedbirleri sonrası normalleşmeye geçilmesi ile birlikte turizmde hareketlilik yaşanmaya başladı.

    Başta sosyetenin olmak üzere en çok tercih edilen gözde tatil beldesi Bodrum'da,  yeme-içme fiyatları yine el yakıyor.

    Her yaz tatilcilere uygulanan fiyat listesiyle tartışılan Bodrum'da, geçtiğimiz yıllarda lahmacun-ayran 100 liradan satılıyordu. Bu seneki fiyatlar da geçtiğimiz yılları aratmıyor...

    KOLA 61 DÖNER 370 LİRA

    Cep yakan adisyonlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Bir kola 61 liradan satılırken, döner ise 370 liradan satışa sunuldu.

    Bodrum'da tatilcilere fahiş fiyat devam ediyor #2t

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