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    Bodrum’dan 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı

    Kurban Bayramı tatilinde Bodrum sahillerindeki yoğunluk devam ederken, bazı tatilciler dönüşe geçti. İlçeden son 24 saatte 70 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.
    • DHA
    • 24.07.2021 - 17:54
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    Bodrum’dan 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatilcilerin dönüş hareketliliği başladı.

    Türkiye'nin dört bir yanından gelen, dönüşü son güne bırakmak istemeyen çok sayıda tatilci, yollara düştü.

    Bodrum ile turistik ilçelerin geçiş noktası konumundaki Kıbrıs Şehitleri ve Yokuşbaşı kavşaklarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    1 GÜNDE 70 BİN ARAÇ ÇIKTI

    İlçeden son 24 saatte 70 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.

    Dönüş yolundaki araç trafiğinin pazar akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

    PLAJLAR DOLDU

    Tatilcilerin dönüşü devam ederken, plajlarda ise hala yoğunluk olduğu görüldü.

    Yatak kapasitesi doluluğunda yüzde 100'lere ulaşılan ilçede, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent ve Bitez sahillerindeki plajlarda tatilciler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

    CANLI MÜZİK VE PARTİLER…

    Bazıları denizde su sporları yaparken, otellerde ise canlı müzik ve partiler eşliğinde tatilciler eğlenmeye devam etti.

    Kentte bugün hava sıcaklığı 36 derece, deniz suyu sıcaklığı 27 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 50 olarak kaydedildi.

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