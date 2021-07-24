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Bodrum’dan 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı

Bodrum’dan 1 günde 70 bin araç çıkış yaptı

Kurban Bayramı tatilinde Bodrum sahillerindeki yoğunluk devam ederken, bazı tatilciler dönüşe geçti. İlçeden son 24 saatte 70 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.