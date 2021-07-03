Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki trafik yoğunluğuna dikkat çekerek "Bodrum'un nüfusu 3'e katlandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni normalleşme sürecinde seyahat kısıtlaması, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranların çalışma saatlerinin normale döndüğünün açıklamasının ardından Bodrum, turist akınına uğradı.

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'da, her geçen gün tatilci sayısı artarken, trafik de yoğunlaşıyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Tatil cenneti Bodrum'da yaşayanlara, koronavirüs nedeniyle ilçeye taşınanlar ve tatilciler de eklenince nüfus, 1 milyon kişiye yaklaştı. İnsan ve araç yoğunluğu yaşanan turistik ilçede trafik de arttı. Yokuşbaşı Mahallesi ile Ortakent kavşağı arasındaki akıllı kavşak ve trafik ışıkları noktasında ulaşım, öğle saatlerinde durma noktasına geldi.

"BODRUM'UN NÜFUSU 3'E KATLANDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, trafik yoğunluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi ile Bodrum'un nüfusu 3'e katlandı. Burada amacımız, yeni koşullara adapte olmak. Turizmi Bodrum'da 12 ay boyunca sürdürmek. 2,5 milyonluk turist ve 5 milyar dolar turizm geliri hedefini tutturmayı hedefliyoruz. Bodrum'un kendine özgü bir kimliği dokusu var. Gerek emniyet gerekse jandarma ekiplerimiz çalışıyor. Bodrum'un çevre yolu ile ilgili proje var. Onu da harekete geçirerek bu sorundan kurtulmak istiyoruz"

















