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    Bodrum'un ünlü gece kulüpleri kapatıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 beach club daha Kaymakamlık tarafından 4 günlüğüne mühürlenirken, süresiz kapatılanlarla birlikte 12 işletme ceza almış oldu.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 08:23
    • Güncelleme : 22.08.2020 - 08:23
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    Bodrum'un ünlü gece kulüpleri kapatıldı

    Gümbet sahilinin en hareketli 2 beach club işletmesinin Bodrum Belediye ekipleri ve emniyet güçlerince maske, mesafe, hijyen kurallarına uymadıkları tespit edildi. Bodrum Kaymakamlığınca ilk önce uyarı alan 2 işletme aynı şekilde kuralları ihlal edince para cezası kesildi.

    3. KEZ KURAL İHLALİ GÖRÜLDÜ

    Pandemi kurallarına uyulmadığı 3’üncü kez tespit edilen işletmeler bugün akşam saatlerinde yetkililer tarafından mühürlenerek 4 günlüğüne işletmeleri kapattırdı. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, restoran-kafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin ruhsata aykırı gece kulübü bar gibi işletildiği de öğrenildi.

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    10'U SÜRESİZ, TOPLAM 12 İŞLETME KAPATILDI

    Bodrum’da Kovid-19 kurallarına aykırı bir çok işletmenin de tespit edildiği öğrenildi. Türkiye’nin en ünlü 10 gece kulübü ise süresiz olarak geçtiğimiz günlerde kapatılmıştı. Bodrum’da şu ana kadar 10 işletme süresiz, 2 işletme ise 4 günlüğüne kapatılmış oldu.

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