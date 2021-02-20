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    Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın

    Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsü içerisindeki bir kafede yangın çıktı.
    • DHA
    • 20.02.2021 - 06:04
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    Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın

     

    Boğaziçi Üniversitesi'nin Rumeli Hisarüstü'nde bulunan kampüsündeki bir kafede, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

    Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü.

    İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    YANGIN, 1 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık bir saatte söndürüldü. Daha sonra soğutma çalışması yapıldı.

    Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın #1

    KAFE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangın sonucu kafe kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

     

     

    Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın #2

    Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın #3

    Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın #4

    Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın #5

    Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın #6

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