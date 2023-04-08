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Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'da, Geleneksel Ramazan İftarı yapıldı.

İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitenin Güney Kampüsü'nde gerçekleşti.

Cemaatle namaz kılındı

Öğrenciler tarafından yapılan hazırlıkların ardından ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Sonrasında ise cemaatle kılındı.

Boğaziçi tarihinin en kalabalık iftarlarından

Sosyal medyada paylaşılan Boğaziçi Üniversitesi'nde ile namaz görüntüleri, "Boğaziçi tarihinin en kalabalık iftarlarından biri" yorumlarına neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde cemaatle namaz kılındı
Boğaziçi Üniversitesi'nde cemaatle namaz kılındı
Boğaziçi Üniversitesi'nde cemaatle namaz kılındı