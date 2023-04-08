Boğaziçi Üniversitesi'nde cemaatle namaz kılındı Boğaziçi Üniversitesi'nde bu yıl da iftar sonrası cemaat ile namaz kılındı. Üniversitenin Güney Kampüsü'nde bir araya gelen öğrenciler, Boğaziçi tarihinin en kalabalık iftarlarından birine imza attı.

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Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'da, Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı yapıldı.

İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitenin Güney Kampüsü'nde gerçekleşti.

Cemaatle namaz kılındı

Öğrenciler tarafından yapılan hazırlıkların ardından ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Sonrasında ise cemaatle namaz kılındı.

Boğaziçi tarihinin en kalabalık iftarlarından

Sosyal medyada paylaşılan Boğaziçi Üniversitesi'nde cemaat ile namaz görüntüleri, "Boğaziçi tarihinin en kalabalık iftarlarından biri" yorumlarına neden oldu.

