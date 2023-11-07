Bolu Dağı Tüneli yenilendi: Bugün hizmete açılıyor Bolu Dağı Tüneli'nde 46 gündür süren yenileme çalışmaları nihayete erdi. TEM Otoyolu'nun kritik kesimi, bugün yeniden vatandaşların hizmetine girecek.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul-Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Geçişi, Ankara istikametinde 25 Eylül tarihinde trafiğe kapatılan 23 kilometrelik yolda çalışmalar artık tamamlandı.

Bolu Dağı Tüneli bugün trafiğe açılıyor

Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleştirilen kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları sona erdi. 46 gün süren yoğun çalışmaların ardından tünel, bugün yeniden trafiğe açılacak.

Yenilenen tünel artık daha uzun ve daha güvenli

Yapılan onarım faaliyetleri kapsamında tünelin giriş kısmı Kaynaşlı yönünde çelik konstrüksiyon ile 90 metre uzatıldı. Bu uzatma ile birlikte Bolu Dağı Tüneli'nin toplam uzunluğu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkarılarak, Ankara istikametindeki erişim kolaylığı artırıldı. Yenilenen tünel sadece daha uzun değil, aynı zamanda daha da güvenli olacak.

Deprem riskine karşı güçlendirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güzergahtaki viyadüklerin deprem riskine karşı sigorta kutulu genleşme derzleri ile donatıldığını söyledi. Yapılan bu önlemlerle birlikte viyadüklerin olası bir deprem durumunda hasar görmesi riski minimize edildi. Ayrıca, derzlerin üzerine yapılan sıvı membran ve guss asfalt uygulaması ile yollar taş mastik asfalta hazır hale getirildi.

Otoyolun genel konfor seviyesi artırıldı

Çalışmalar sırasında, ağır yük taşıyan araçların neden olduğu yol oturmaları giderilerek, otoyolun genel konfor seviyesi yükseltildi. Ayrıca, güvenliğin artırılması amacıyla orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilendi.