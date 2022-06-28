Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bolu Valisi, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Türkiye’nin birçok ili haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen yoğun yağış alıyor.

Yetkililer günübirlik uyarılarda bulunurken, sel ve heyelanlara karşı önlemler de alınmış durumda…

Toprak kaydı

Bolu’da da sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin yaklaşık 200 metre dışında, İstanbul istikametine doğru yolun sağında toprak kayması meydana geldi.

İstanbul istikameti kapandı

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı.

Bu nedenle araçlar, İstanbul istikameti için Abant kavşağından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

Bolu Tüneli girişinde heyelan: İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı VİDEO



Gerekli önlemler alındı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.