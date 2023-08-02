Bolu’da ayı ile köylülerin komik diyaloğu Bolu’da bir çiftin evlerinin önüne gelen yavru ayı dakikalarca gitmek bilmedi. Ayının gitmesi için çaba harcayan ev sahiplerinin aralarında geçen diyaloglar ise güldürdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Bolu’nun Mengen ilçesinde bir ayı, Bölükören köyüne indi. Ayıyla karşılaşan köylüler panikledi Araçlarıyla evlerine gitmek isteyen köylüler yolun kenarında yavru ayı ile karşılaştı. Evlerinin bahçesine kadar gelen yavru ayıyı gören köylüler panik oldu. Ayıyı görerek şaşkınlık yaşayan vatandaş bir yandan da cep telefonuyla görüntü çekmeye başladı. "Koca oğlan hadi evine" Kayda aldığı esnada ayıyı uzaklaştırmaya çalışan köylünün söylediği "Koca oğlan hadi evine. Bu niye gitmiyor. İnsandan kaçmıyor” sözleri çevredekileri güldürdü. Dakikalarca ayının evlerinin kapısının önünden uzaklaşmasını bekleyen köylüler, yakınlarını arayarak, "Kapımızda ayı var gitmiyor. Ne yapacağız biz bunu. Valla gitmiyor oturdu.” diyerek yardım istedi. Ev sahipleri, ayının uzaklaşmasının ardından rahat bir nefes alarak evlerine girdi.