Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit ve arkadaşları, Kurban Bayramı namazına gelmeyenlere, öyle bir şaka yaptı ki, izleyen kahkahalara boğuldu…
Tek tek evlere giden ve namazı kaçıranları bulan Yiğit ve arkadaşları, kimisini zorla, kimisini de kendi isteğiyle içerisinde buz gibi su bulunan köy oluklarının içine attı.
Türkiye, onları konuştu
Gençler ve muhtarın kaçanların peşinden koştuğu anlar ise adeta Türkiye'nin gündemine oturdu.
Sosyal medyada büyük ilgi gören anlar, binlerce beğeni topladı.
Hem şaka hem gelenek...
Bu cezanın hem şaka hem de gelenek olduğunu ifade eden muhtar Hakkı Yiğit, “Bizim köyümüz, gençlerimiz birlik ve beraberliği sever. Hiç kimse böyle bir etkinliğe 'Hayır' diyemez. Bayram namazı sonrası kapılarına gittik. Sorduk, 'Acaba hasta mı oldular? Yoksa bir yere mi gittiler, bu yüzden mi gelemediler' diye merak ettik. Köy muhtarı olarak benim köylülere sahip çıkmam lazım. Gittik sorduk, evdelermiş. İşten geç gelmişler." dedi.
"Ders aldık"
Soğuk suyun tadına varanlardan Mehmet Baylan, güzel bir ders aldıklarını söyledi.
Baylan, “Geleneksel olarak bu tür etkinlikleri köyümüzde yaparız, her yıl yapıyoruz. Hiç kimse itiraz etmez. Benim kapıma da geldiler, ben geç gelmiştim, uyuyakalmışım. Beni de yaka paça tutup oluğa yatırdılar. Sıcak yataktan buz gibi suyun içine girmek de varmış. Çok güzel oldu, muhtarımızı kutluyoruz bu tür etkinlikleri yapmasından dolayı sevinçliyiz. Haber bütün medyada da çıktı. Benim gibi yaklaşık 10 arkadaşı götürüp oluğa attılar. Onlar da bir şey diyemedi, güle eğlene bir bayramı kutlamış olduk.” dedi.
"İyi niyetle yapılan bir uygulama"
Namaza gelmeyenleri ıslatma kararı aldıklarını dile getiren Emircan Yiğit ise, şunları söyledi:
Bayram namazına gittik. Köyümüzden bazı vatandaşlarımız, namaza gelmemişti. Sonradan muhtarla birlikte istişare yaparak, evlerine gittik. Nitekim uyuyakalmışlardı. Daha sonra bunları ceza olarak ıslatma kararı aldık. Köyde 3 tane oluğumuz var ve bunları ceza olarak oluklara yatırdık. Bundan sonraki bayram namazlarında daha erken geleceklerini söylediler. Çok güzel bir etkinlik oldu, çok güzel eğlendik. Kendileri de eğlendi. İyi niyetle yapılan bir uygulama bu. Kötü niyet asla yok.