Bolu'da bayram namazına gelmeyenleri soğuk suya attılar: Güzel ders aldık Köy muhtarının bayram namazına gelmeyenlere yaptığı sulu şaka, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Namaza gitmediği için soğuk suya atılan vatandaşlardan biri, “Muhtar çok iyi düşünmüş, yapılan etkinlik çok güzeldi. Güzel bir ders almış olduk. Sıcak yataktan soğuk suya atılmak da güzel” dedi.

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İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit ve arkadaşları, Kurban Bayramı namazına gelmeyenlere, öyle bir şaka yaptı ki, izleyen kahkahalara boğuldu…

Tek tek evlere giden ve namazı kaçıranları bulan Yiğit ve arkadaşları, kimisini zorla, kimisini de kendi isteğiyle içerisinde buz gibi su bulunan köy oluklarının içine attı.

Türkiye, onları konuştu

Gençler ve muhtarın kaçanların peşinden koştuğu anlar ise adeta Türkiye'nin gündemine oturdu.

Sosyal medyada büyük ilgi gören anlar, binlerce beğeni topladı.

Hem şaka hem gelenek...

Bu cezanın hem şaka hem de gelenek olduğunu ifade eden muhtar Hakkı Yiğit, “Bizim köyümüz, gençlerimiz birlik ve beraberliği sever. Hiç kimse böyle bir etkinliğe 'Hayır' diyemez. Bayram namazı sonrası kapılarına gittik. Sorduk, 'Acaba hasta mı oldular? Yoksa bir yere mi gittiler, bu yüzden mi gelemediler' diye merak ettik. Köy muhtarı olarak benim köylülere sahip çıkmam lazım. Gittik sorduk, evdelermiş. İşten geç gelmişler." dedi.

"Ders aldık"

Soğuk suyun tadına varanlardan Mehmet Baylan, güzel bir ders aldıklarını söyledi.

Baylan, “Geleneksel olarak bu tür etkinlikleri köyümüzde yaparız, her yıl yapıyoruz. Hiç kimse itiraz etmez. Benim kapıma da geldiler, ben geç gelmiştim, uyuyakalmışım. Beni de yaka paça tutup oluğa yatırdılar. Sıcak yataktan buz gibi suyun içine girmek de varmış. Çok güzel oldu, muhtarımızı kutluyoruz bu tür etkinlikleri yapmasından dolayı sevinçliyiz. Haber bütün medyada da çıktı. Benim gibi yaklaşık 10 arkadaşı götürüp oluğa attılar. Onlar da bir şey diyemedi, güle eğlene bir bayramı kutlamış olduk.” dedi.

"İyi niyetle yapılan bir uygulama"

Namaza gelmeyenleri ıslatma kararı aldıklarını dile getiren Emircan Yiğit ise, şunları söyledi: