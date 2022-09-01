Petrol
92.33
-3.46%
Euro
18.1526
-0.79%
Dolar
18.2081
0.13%
Altın
993.85
-0.69%
Borsa
3143
0.00%
Bitcoin
364.207
-0.92%
BTXN Coin
4.66
11.21%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Bolu'da bir kişi, tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı

    Bolu'da bir av bayisinin sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada, içinde kalan merminin ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
    • 01.09.2022 - 20:29
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 21:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da bir kişi, tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı

    Akşam saatlerinde Bolu'nun Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir av bayisinde meydana gelen olayda, bayi sahibi Coşkun Barış tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada silahın içinde bulunan mermi ateş aldı.

    Kendini bacağından vurdu

    Bacağından yaralanan ve Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, tabancayı getiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Bolu'da bir kişi, tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı VİDEO

    Bolu da bir kişi, tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı #1

    Bolu da bir kişi, tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Kırklareli peyniri dünya sofralarını süslemeye başladı
    Ekonomi

    Kırklareli peyniri dünya sofralarını süslemeye başladı

    İzmir'de lastiği patlayan tır devrildi: 1 ölü 5 yaralı
    3. Sayfa

    İzmir'de lastiği patlayan tır devrildi: 1 ölü 5 yaralı

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Görüş Bildir