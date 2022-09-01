Bolu'da bir kişi, tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı
Bolu'da bir av bayisinin sahibi Coşkun Barış, tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada, içinde kalan merminin ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
- 01.09.2022 - 20:29
- Güncelleme : 01.09.2022 - 21:43
Akşam saatlerinde Bolu'nun Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir av bayisinde meydana gelen olayda, bayi sahibi Coşkun Barış tamir için getirilen kurusıkı tabancayı kontrol ettiği sırada silahın içinde bulunan mermi ateş aldı.
Kendini bacağından vurdu
Bacağından yaralanan ve Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, tabancayı getiren kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bolu'da bir kişi, tamir için getirilen silahla yanlışlıkla kendini yaraladı VİDEO