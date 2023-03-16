Bolu'da deprem paniği: Pasajdan koşarak çıktılar Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bolu'da yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Türkiye deprem felaketiyle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Bölgede yaşanılan artçı sarsıntılar devam ederken, bu kez Bolu sallandı.

AFAD, saat 13.55'te yerin 8.13 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

İstanbul, Ankara ve çevre illerde de hissedilen deprem, ilde korku dolu anlara neden oldu.

Deprem anında vatandaşların panik içinde dışarıya çıkmaları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Pasajdan kaçış anları kameraya yansıdı

İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan pasajın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de depremi hisseden vatandaşların korkuyla koşturarak dışarıya çıktığı anlar yer aldı.

Aynı zamanda görüntüde, sarsıntı sırasında tavandan tozların döküldüğü görüldü.