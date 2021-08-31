Bolu'da bir kişi, apartmandaki komşularının bina dışında beslediği kediyi tekmeledi, ardından kedi kulübesini tekmeleyerek parçaladı.

Bolu'nun Umutkent Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan kişi, iddiaya göre hayvanseverlerin beslediği kediyi tekmeledi. Bu sırada bina dışında bulunan kadınlar, kediye neden tekme attığını sordu.

"BURASI BABANIN YERİ DEĞİL, KALDIR BUNU BURADAN"

Sinirli kişi, "Atarım ben. Sen kimsin. Burası babanın yeri değil. Kaldır bunu buradan" diyerek kedi kulübesini tekmeleyerek parçaladı, ardından da kadınlara küfretti.

Bolu'da kediyi tekmeleyen kişi, ardından kulübesini parçaladı VİDEO

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O anlar kadınlardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kadınların tepki gösterdiği kişi, kediler için bırakılan mamaların etrafı pislettiğini bir daha bu bölgede kedi görürse yine aynısını yapacağını söyledi.

MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ

Mahalleli bu kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.













