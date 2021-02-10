Bolu'da planlanan ayı heykeli, kent sakinlerini ikiye böldü

Belediye'nin ayı heykeli yapmak istemesi üzerine Bolulu vatandaşların bir kısmı yapılabileceğini söylerken, bir kısmı da gereksiz gördüğünü belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehre 10 metrelik bir bozayı heykeli inşa etmek istediklerini belirtti.

Özcan'ın, Bolu'yu temsil eden ayıların heykelleştirilmesi fikri bazı vatandaşlar tarafından eleştirildi.

Bolulular, yapılması planlanan dev ayı heykelinin Bolululara hakaret olduğunu öne sürdü, bazıları ise projeyi olumlu bulup kente yakışacağını söyledi.

HEYKELİ TARTIŞTILAR

Demokrasi Meydanı'nda oturan vatandaşlar, karşılıklı olarak bu konuyu tartıştı.

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"BELEDİYE BAŞKANI'NIN BİLECEĞİ İŞ"

Ayı heykeli yapılması kararına şaşırdığını belirten Ahmet Aksu, "Şaşırdık böyle bir şey olmasına. Gerekli desem bir türlü, gereksiz desem bir türlü. Belediye Başkanı'nın bileceği iş bu." dedi.

"BENİM CEBİMDEN ÇIKMASIN"

Bolu'yu temsil ettiği sürece herhangi bir sorun olmayacağını ifade eden Hikmet Yeşil ise, "Benim cebimden çıkmasın da ne yapıyorsa yaptırsın. Ama benden para çıkmasın. Bolu'yu temsil ediyorsa mesele yok." diye konuştu.

"BOLU'YA YAKIŞIR"

Yapılacak heykeli olumlu karşıladığını söyleyen Halit Çidem de "Bolu'yu temsil ediyorsa bir şey yok. Bolu'ya yakışır. İnşallah yaptırır. İyi olur, gelen gider görür. Doğamıza yakışır. Olumlu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BOLULULARA HAKARET"

Durumu Bolululara hakaret olarak değerlendiren Mehmet Kodaloğlu ise, "Böyle şey olur mu ya? Bolululara hakaret. Ayılarla ne yapacaklarsa? Onlar mı seçiyor bunları? Ayıdan, hayvandan simge olur mu ya?" dedi.

"SAAT KULESİ YAPSIN"

Nuri Aktaş ise uygun bulmadığını belirterek, "Madem öyle düşünüyorlar ama benim düşünceme göre güzel bir saat kulesi yapsın. Üstüne de kartal koysun. Bence en güzel o yakışır." diye konuştu.

Kazım Çetin de heykeli uygun görmediğini söyledi.













