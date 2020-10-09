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    Bolu'da taklalar atan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkiinde takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
    • AA
    • 09.10.2020 - 23:58
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    Bolu'da taklalar atan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu

    Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Celal Reyhan idaresindeki 34 CAG 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniçağa Gişeleri yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.

    4-5 TAKLA ATARAK DURDU

    Kazada, 4-5 takla attıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü Celal Reyhan yaralandı.

    Bolu da taklalar atan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu #1

    HURDAYA DÖNEN ARACINDAN YARALI KURTARILDI

    Yaralı sürücü, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartıldı.

    Celal Reyhan, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

    Bolu da taklalar atan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu #2

    Bolu da taklalar atan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu #3

    Bolu da taklalar atan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu #4

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