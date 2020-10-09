Bolu'da taklalar atan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkiinde takla atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
- AA
- 09.10.2020 - 23:58
Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Celal Reyhan idaresindeki 34 CAG 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniçağa Gişeleri yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.
4-5 TAKLA ATARAK DURDU
Kazada, 4-5 takla attıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü Celal Reyhan yaralandı.
HURDAYA DÖNEN ARACINDAN YARALI KURTARILDI
Yaralı sürücü, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartıldı.
Celal Reyhan, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.