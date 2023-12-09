Bolu'da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda Vakıf Geçitveren köyü mevkiinde, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 UD 987 plakalı tır, kavşakta dönmekte olan Ersin Ayaz yönetimindeki 14 EL 450 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Araç sürücüsü yaralandı
Meydana gelen kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ersin Ayaz hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı tedavi altında
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.
D-100 kara yolunda meydana gelen kaza nedeniyle polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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