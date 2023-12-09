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Bolu'da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Bolu’da D-100 kara yolunda tır ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde bir kişi yaralandı.