Bolu'da Togg izdihamı: Kaputunu öptüler Kent Meydanı'na getirilen yerli ve milli otomobil Togg, yoğun ilgi gördü. Aracın kaputunu öpenler bile oldu. İzdihamın oluştuğu meydanda polisin de işi zorlaştı.

DHA Bolulu Togg’u gördü, ne yapacağını şaşırdı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, sergilenmek üzere Kent Meydanı'na getiriliyordu ki, önü kesildi. Aracı görenler, izdiham oluşturdu. Kaputu öptü Yolu açmak isteyen polis ekipleri bile zor anlar yaşadı. AK Parti flamasıyla ile Türk bayrakları taşıyan vatandaşlardan bazıları, aracın kaputunu öptü. Akşama kadar meydanda... Togg'un meydana çekilmesinin ardından toplanan kalabalık, bu kez fotoğraf çekebilmek için yarıştı. Elektrikli aracın, bu akşama kadar meydanda sergileneceği bildirildi.