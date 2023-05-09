DHA

Bolulu Togg’u gördü, ne yapacağını şaşırdı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, sergilenmek üzere Kent Meydanı'na getiriliyordu ki, önü kesildi.

Aracı görenler, oluşturdu.

Kaputu öptü

Yolu açmak isteyen polis ekipleri bile zor anlar yaşadı.

AK Parti flamasıyla ile Türk bayrakları taşıyan vatandaşlardan bazıları, aracın kaputunu öptü.

Bolu'da Togg’a yoğun ilgi: Kaputunu öptüler

Akşama kadar meydanda...

Togg'un meydana çekilmesinin ardından toplanan kalabalık, bu kez fotoğraf çekebilmek için yarıştı.

Elektrikli aracın, bu akşama kadar meydanda sergileneceği bildirildi.

Bolu'da Togg’a yoğun ilgi: Kaputunu öptüler
Bolu'da Togg’a yoğun ilgi: Kaputunu öptüler
Bolu'da Togg’a yoğun ilgi: Kaputunu öptüler
Bolu'da Togg’a yoğun ilgi: Kaputunu öptüler
Bolu'da Togg’a yoğun ilgi: Kaputunu öptüler
Bolu'da Togg’a yoğun ilgi: Kaputunu öptüler
Bolu'da Togg’a yoğun ilgi: Kaputunu öptüler