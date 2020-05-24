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    Boş kalan camilerden bayram tekbiri yükseldi

    Boş kalan camilerden bayram tekbiri yükseldi

    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl camilerde kılınamayacak olan Ramazan Bayramı namazı vaktinde, 81 ilde 90 bin camiden tekbir sesleri yükseldi.
    • İHA
    • 24.05.2020 - 08:05
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    Boş kalan camilerden bayram tekbiri yükseldi

    İzmir’de de bayram namazı kılınmadığı için camiler boş kalsa da minarelerden tekbir sesleri yükseldi.

    Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramında camilerin kapalı olacağını ve bayram namazının camilerde kılınmayacağını duyurmuştu. Önlemler kapsamında İzmir’de camiler kapılar kapalı tutulurken, cami avlusu boş ve sessiz kaldı.

    Boş kalan camilerden bayram tekbiri yükseldi

    MÜZİK ÇALINAN CAMİDE BAYRAM TEKBİRİ

    Geçtiğimiz günlerde korsan müzik saldırısına maruz kalan camilerden olan Çiğli ilçesindeki Egekent Merkez Camii’nde, bayram namazı saatinde, namaz kılınmadı ama minareden tekbir sesleri yükseldi.

    İzmir'de cami minaresinden ikinci şarkı yayını-haberi için tıklayın

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