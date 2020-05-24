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Boş kalan camilerden bayram tekbiri yükseldi

Boş kalan camilerden bayram tekbiri yükseldi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl camilerde kılınamayacak olan Ramazan Bayramı namazı vaktinde, 81 ilde 90 bin camiden tekbir sesleri yükseldi.